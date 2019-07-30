بنجلاديش: يجب أن توفر ميانمار مناخ الثقة لعودة الروهينجا

دكا ـ د ب أ : دعت دكا نايبيداو إلى بناء الثقة بين الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة لكي يتمكنوا من العودة الطوعية إلى منازلهم. وقال وزير خارجية بنجلاديش بالوكالة قمر الاحسان للصحفيين في دكا بعد اجتماع مع وفد من ميانمار “لن يعود مسلمو الروهينجا إلى منازلهم إلا بعد توفير مناخ من الثقة”. من جانبه، قال الوفد الذي يقوده وزير خارجية ميانمار يو مينت ثو، والذي التقى في وقت سابق مع لاجئين في مخيمات في جنوب شرق بنجلاديش إن نايبيداو مستعدة للترحيب بمسلمي الروهينجا. إلا أن المسؤول البنجلاديشي قال “زيارة واحدة ليست كافية” لحل المشكلة. وقال قمر الاحسان إن المواطنة وحرية الحركة وحرية الأنشطة الاقتصادية والإقامة في منازل أجدادهم كانت من بين الطلبات التي تقدم بها مسلمو الروهينجا.

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