آلاف القتلى والجرحى ضحايا العنف في أفغانستان .. وترامب يأمر بخفض عدد القوات الأميركية

كابول ـ عواصم ـ وكالات: قالت الأمم المتحدة أمس إن 3812 مدنيا أفغانيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول من عام 2019 خلال الحرب على الجماعات المتشددة، وإن هذا يشمل زيادة كبيرة في عدد الضحايا الذين سقطوا على يد الحكومة والقوات بقيادة حلف شمال الأطلسي. وأعلنت هذه الأرقام في وقت وصلت فيه المحادثات بين حركة طالبان ومسؤولين أميركيين من أجل إنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 18 عاما إلى مرحلة مهمة، ويأمل المفاوضون الأميركيون في إبرام اتفاق سلام قبل أول سبتمبر. لكن الحرب استعرت رغم الجهود الدبلوماسية، مما أجبر مدنيين على العيش تحت خطر احتمال استهداف المتشددين لهم أو محاصرتهم بسبب القتال على الأرض أو سقوطهم ضحايا بالخطأ في ضربات جوية للقوات الأفغانية والقوات بقيادة حلف شمال الأطلسي. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في أحدث تقاريرها إن السبب الرئيسي لسقوط معظم الضحايا المدنيين كان الهجمات البرية والاشتباكات تليها التفجيرات والضربات الجوية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه تلقى أوامر من الرئيس دونالد ترامب بخفض عدد القوات في أفغانستان قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020. وعند سؤاله بخصوص هذا الأمر خلال مشاركته في منتدى لنادي واشنطن الاقتصادي: أجاب بومبيو قائلا “هذه توجيهات رئيس الولايات المتحدة الأميركية”. وأضاف بومبيو قائلا إن موقف الرئيس كان واضحا بهذا الشأن وهو نهاية الحروب التي لانهاية لها، فضلا عن سحب وخفض عدد القوات.