نشأت اكرم: العراق لن يتأهل الى المونديال حتى وان دربه غوارديولا

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2019-07-30 | 23:03
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رجح النجم الدولي السابق، نشأت اكرم، عدم تأهل المنتخب الوطني الى نهائيات كأس العالم 2022 بنسبة 90%، مبيناً ان المدرب الاسباني بيب غوارديولا لن ينجح في العراق بسبب الاخطاء الادارية.
وقال اكرم في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" ان "الجميع يعلم بأن المنتخب الوطني بقيادة المدرب كاتانيتش لن يتأهل الى مونديال 2020 بنسبة 90%".
واوضح ان "المشكلة ليست بكاتانيتش، لكن هناك اسباب ادارية لم نجد لها اي حلول وان استمرت تلك الاسباب فحتى غوارديولا لن يستطيع النجاح مع المنتخب الوطني".
واضاف "المايسترو" انه "يتوجب على الاتحاد ان يتعاقد مع كادر تدريبي اجنبي لجميع الفئات العمرية وان يوفر الاجواء الملائمة للنجاح".
واوضح ان "المشكلة ليست بكاتانيتش، لكن هناك اسباب ادارية لم نجد لها اي حلول وان استمرت تلك الاسباب فحتى غوارديولا لن يستطيع النجاح مع المنتخب الوطني".
واضاف "المايسترو" انه "يتوجب على الاتحاد ان يتعاقد مع كادر تدريبي اجنبي لجميع الفئات العمرية وان يوفر الاجواء الملائمة للنجاح".
المحرر: محمد خليل
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