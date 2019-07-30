وزير التربية: اعلان نتائج السادس يوم غد الاربعاء او الخميس

اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، ان اعلان نتائج السادس الاعدادي ربما يكون يوم غد الاربعاء او الخميس. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن السهيل قوله ان "نسب النجاح للسادس الاعدادي قريبة للعام الماضي". Advertisements واضاف ان "بعض الدروس ارتفعت درجاتها". واعلنت وزارة التربية، في 28 اب، ان نتائج امتحانات الدور الاول للصف السادس الاعدادي سيتم الاعلان عنها مطلع شهر آب المقبل.

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