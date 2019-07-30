نشأت اكرم: يونس محمود كاد ان يفتعل تصرفاً غريباً بجوائز آسيا 2007

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2019-07-30 | 22:44
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كشف النجم الدولي السابق، نشأت اكرم، ان زميله يونس محمود، كاد ان يفتعل تصرفاً غريباً في حفل توزيع جوائز الافضل في آسيا 2007.
واوضح انه "كان من المفترض ان تكون جائزة الافضل محصورة بيني وبين يونس محمود، لكن من فاز بها كان لاعبا جيدا ومؤثرا وهو يلسر القحطاني".
وبين ان "رئيس الاتحاد حينها حسين سعيد، المح بأننا لن نفوز بجائزة افضل لاعب في العام والكلام نفسه قلته ليونس محمود".
وتابع اكرم، ان "علامات الغضب ظهرت بشكل واضح على ملامح يونس محمود وكاد ان يفتعل تصرفاً غريباً بسبب عدم فوزه بجائزة افضل لاعب في اسيا 2007 لكنه تمالك نفسه في نهاية الحفل".
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