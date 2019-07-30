نشأت اكرم: يونس محمود كاد ان يفتعل تصرفاً غريباً بجوائز آسيا 2007

وقال اكرم في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يبث على السومرية انه "عام 2007 كارقام، كنت انا من يستحق افضل لاعب في القارة".

واوضح انه "كان من المفترض ان تكون جائزة الافضل محصورة بيني وبين يونس محمود، لكن من فاز بها كان لاعبا جيدا ومؤثرا وهو يلسر القحطاني".



وبين ان "رئيس الاتحاد حينها حسين سعيد، المح بأننا لن نفوز بجائزة افضل لاعب في العام والكلام نفسه قلته ليونس محمود".

وتابع اكرم، ان "علامات الغضب ظهرت بشكل واضح على ملامح يونس محمود وكاد ان يفتعل تصرفاً غريباً بسبب عدم فوزه بجائزة افضل لاعب في اسيا 2007 لكنه تمالك نفسه في نهاية الحفل".

