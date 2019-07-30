نشأت اكرم: مجموعة جهلة يقودون الرياضة في العراق

وقال اكرم في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي تبثه السومرية، ان "مجموعة من الجهلة يقودون الرياضة في العراق وهم سبب اغلب المشكلات الادارية".

واوضح ان "الجميع يتحدث عن الجوء للمحاكم الدولية وفيفا وهو لا يعلم في الاساس ما هو اساس القضية، التي قد تكون في الاساس ضده".

