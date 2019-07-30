الارشيف / اخبار العالم

نشأت اكرم: مجموعة جهلة يقودون الرياضة في العراق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-07-30 | 22:17

نشأت اكرم: مجموعة جهلة يقودون الرياضة في العراق

3,808 مشاهدة

اكد نجم المنتخب الوطني السابق، نشأت اكرم، ان مجموعة من الجهلة يقودون العراقية، مبيناً ان اغلب القادة لا يفقهون شيئاً في الرياضة.
وقال اكرم في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي تبثه السومرية، ان "مجموعة من الجهلة يقودون الرياضة في العراق وهم سبب اغلب المشكلات الادارية".

واوضح ان "الجميع يتحدث عن الجوء للمحاكم الدولية وفيفا وهو لا يعلم في الاساس ما هو اساس القضية، التي قد تكون في الاساس ضده".


محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشأت اكرم: مجموعة جهلة يقودون الرياضة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا