نشأت اكرم: مجموعة جهلة يقودون الرياضة في العراق

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2019-07-30 | 22:17
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اكد نجم المنتخب الوطني السابق، نشأت اكرم، ان مجموعة من الجهلة يقودون الرياضة العراقية، مبيناً ان اغلب القادة لا يفقهون شيئاً في الرياضة.
وقال اكرم في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي تبثه السومرية، ان "مجموعة من الجهلة يقودون الرياضة في العراق وهم سبب اغلب المشكلات الادارية".
واوضح ان "الجميع يتحدث عن الجوء للمحاكم الدولية وفيفا وهو لا يعلم في الاساس ما هو اساس القضية، التي قد تكون في الاساس ضده".
واوضح ان "الجميع يتحدث عن الجوء للمحاكم الدولية وفيفا وهو لا يعلم في الاساس ما هو اساس القضية، التي قد تكون في الاساس ضده".
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.