الداخلية تكشف تفاصيل جريمة خطف وقتل حصلت قبل اربعة اشهر بحق إمرأة بنينوى

كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تفاصيل جريمة خطف وقتل حصلت قبل اربعة اشهر بحق إمرأة في نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبعد المتابعة المستمرة والتعمق في التحقيق وجمع الادلة تمكنت من اكتشاف جريمة خطف وقتل حصلت قبل اربعة اشهر بحق إمرأة تم اختطافها ولم يعرف مصيرها بالمحافظة".

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واضاف انه "تم القبض على المجرمين الفاعلين وهم شخصين، حيث دونت اقوالهما بالاعتراف ابدائيا وقضائيا واعترافوا بعملية خطف المجنى عليها وسرقة مصوغاتها الذهبية وقتلها ورميها جنوبي مدينة الموصل"، موضحا انه "بدلالتهما تم العثور على بقايا جثة المجنى عليها وتم نقلها الى الطب العدلي".

واكد انه "سيتم اكمال بقية الاجراءات القانونية وإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزاءهما العادل"، لافتا الى ان "اعتقالهما تم في منطقة موصل الجديدة بالجانب الايمن لمدينة الموصل".