الديمقراطي: اهانة علم كردستان سيعقد الوضع السياسي وعلى عبد المهدي فتح تحقيق

اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، الثلاثاء، ان اهانة علم كردستان من قبل احد افراد القوات المسلحة سيعقد الوضع السياسي، مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق بشأن ذلك.

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "على الرغم من أننا لم نستفق بعد من هول جرائم النظام البائد تجاه شعبنا في كردستان، والتي تكتشف يوماً بعد يوم في كل بقعة من بقاع أرض العراق، وآخرها إكتشاف مقبرة جماعية أخرى للكرد في صحراء السماوة، مازلنا نلاحظ بعض التصرفات الشوفينية العنصرية من قبل أناس لايقدرون التضحيات الكبيرة التي قدمها شعب كردستان في سبيل نيل الحرية".

واضافت ان "ما قام به أحد أفراد القوات المسلحة من إهانة متعمدة لعلم كردستان، يعد سابقة خطيرة على التعايش السلمي وتحريضاً على نشر الكراهية بين مكونات الشعب العراقي، بل ومخالفة صريحة للدستور العراقي الذي إرتضيناه حكماً فيما بيننا"، مشيرة الى ان "مثل هذه الممارسات المقيتة سوف يعقد الوضع السياسي والإجتماعي في العراق".

Advertisements

واكدت ان "علم كردستان بالنسبة لنا يمثل رمزية خاصة لايمكن المساس بها"، لافتة الى انه "لايمكن السكوت عن هذه الممارسات التي تعيد بنا الأذهان إلى حقبة مظلمة ولت إلى غير رجعة".

وطالبت الكتلة "القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل وفوري بخصوص الحادثة المشينة التي أساءت إلى شعبنا في كردستان، وبالذات إلى عوائل الشهداء والمؤنفلين، وإنزال العقوبة العادلة بحق من أساء إلى شعب قدم الاف القرابين من أجل التخلص من نير النظام السابق".

يذكر ان النائب مثنى امين انتقد اليوم في مؤتمر صحافي ممارسة احد الضباط في مدينة السماوة طلب من احد ذوي الضحايا الذين حضروا الى موقع المقبرة الجماعيـة التي تم اكتشافها مؤخرا في السماوة الذي كان يرتدي علم اقليم كردستان، بانزال هذا العلم الذي يشكل رمزا دستوريا وقانونيا رسميا في الدولة العراقية، معتبرا ان سلوك الضابط يثير هواجس من توتر النسيج الوطني ومساس بمشاعر ابناء الشعب الكردي الذين هم جزء من الدولة والمجتمع العراقي بكافة مكوناته.