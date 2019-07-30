اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الثلاثاء، عن اعتقال متهمين وضبط خزانات وعجلات معدة لتهريب النفط في ديالى.

وقال المتحدث بأسم المديرية النقيب علي المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شرطة الطاقة في ديالى وبالأعتماد على المعلومات الاستخباراتية، داهمت وكرا لتهريب النفط في ناحية كنعان، حيث أسفرت العملية عن إلقاء القبض على متهمين أثنين وضبط خزانات حديدة منصوبة في الأرض عدد ٨ مملؤة بمنتوج نفطي مع روبن تحميل عدد ٣ وعجلة نوع كيا تحمل خزانات عدد ٢".

واضاف ان "عصابات تهريب المشتقات النفطية تستخدم هذا الكراج لتهريب النفط بصورة غير شرعية"، مشيرا الى انه "تم تسليم المضبوطات والمتهمين الى مركز شرطة نفط ديالى لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨".