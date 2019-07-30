وقف التصعيد بالخليج وقضايا الحج.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، الـ30 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز: التسامح والسلام عنوان للعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات وماليزيا، والسعودية ترفض بشكل قاطع تسييس الحج أو تدويله، مجلس التعاون الخليجي يدين هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين، واليمن يؤكد أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم مفتاح الحل الشامل، وإيران تواصل إرسال أسلحة وعناصر إرهابية لسوريا، وألمانيا تؤكد أنه يتعين فعل كل شيء لتجنب التصعيد بالخليج، وقرقاش يؤكد أن تقرير "نيويورك تايمز" حول التسريبات يوثق علاقة قطر بالإرهاب.

كما تتابعون أيضا: 50 قتيلا من "طالبان" في مواجهات مع الأمن شمالي أفغانستان، والنيابة السودانية تتهم 41 من "المخابرات والأمن" بقتل معلم، وقمة "روحية" بلبنان لإصلاح ما أفسدته السياسة، والاتحاد الأفريقي يدين الهجوم الإرهابي على بعثته في الصومال.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الصعوبات المالية تجبر تركيا على الاقتراض بأكثر من المستهدف، وبرلماني يؤكد أن الأزمة الاقتصادية ستحرق تركيا خلال 6 أشهر، والدولار يجبر الذهب على التراجع بدعم ترقب المركزي الأمريكي، والصين ترفض ضغوط ترامب لتغيير تعريف "الدول النامية" بمنظمة التجارة، و"بي.بي" البريطانية لن تسير ناقلات نفط عبر مضيق هرمز حاليا.

وفي التكنولوجيا: نوكيا تطلق هاتف 9.1 Pureview بتقنية 5G نهاية 2019، وإلى الملاعب تجدون: تهديد جديد يكمل مسلسل معاناة ميسي في رحلة إيبيزا.

وفي الفن تقرأون: وحيد حامد يؤكد لـ"العين الإخبارية" أن "الفيل الأزرق" يحمل لغة سينمائية مختلفة، بينما في المنوعات: عظام الديناصورات تبوح بسر جديد.

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