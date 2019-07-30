كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت عدة مقذوفات مجهولة صباح الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت كوريا الشمالية عدة قذائف مجهولة في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء (يونهاب) نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن قوات الجيش تراقب الموقف في حالة إطلاق قذائف إضافية.

وأشارت الوكالة إلى أن الإطلاق تم من شمال جزيرة هودو بكوريا الشمالية في اتجاه الساحل الشرقي.

كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف، الجمعة، على إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة، في تحذير إلى كوريا الجنوبية للكف عن استيراد الأسلحة ذات التكنولوجيا المتطورة وعن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

وأكد مسؤولون من كوريا الجنوبية أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى، في أول تجربة صاروخية منذ أن اتفق كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف محادثات نزع السلاح النووي الشهر الماضي.