السيسي كان يعتزم الاستقالة حال رفض الإصلاح الاقتصادي

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أنه كان يعتزم الاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حال رفض الشعب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة منذ 2016.

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية: "جميع الزملاء في نوفمبر 2016 أثناء قرار الإصلاح الاقتصادي كانوا يخشون رد الفعل".



وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قرر البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه في أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر تطبيقه حتى الآن.

وأضاف الرئيس السيسي: "الكل كان متحسباً، وأبلغت الحكومة في حال رفض الشعب القرارات سأتقدم باستقالتي، وسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة".

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وفيما يخص الوضع الاقتصادي، قال السيسي: "إن احتياطي مصر من الكهرباء بلغ حاليا ما يتجاوز 20% يمكن تصديره إلى دول الجوار".

وتابع الرئيس المصري قائلا: "الدولة المصرية كانت على وشك الانهيار والضياع.. والشعب فاقد للأمل والثقة بمستقبل أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الثقة للمصريين بأنفسهم".

وأشار السيسي خلال كلمته إلى السنوات التي عانت فيها مصر من نقص في الطاقة الكهربائية وانقطاعات متكررة في التيار خلال أعوام 2013 حتى نهاية 2014.

ويعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية المصرية لمدة يومين بمشاركة 1500 شاب من مختلف الفئات على مستوى مصر، ويشهد المؤتمر حفل تخرج الدفعة الأولى من شباب البرنامج الرئاسي المصري لتأهيل الشباب الأفريقي.

كما يشهد المؤتمر انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي المصري والإعلان عن سفراء المبادرة من الشخصيات العامة.