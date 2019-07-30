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فاطمة بديرالثلاثاء 2019/7/30 11:46 م بتوقيت أبوظبي
إحدى الطائرات بقاعدة الأبرق الجوية الليبية
تمكن مهندسون وفنيون بقاعدة الأبرق الجوية الليبية من إصلاح 3 طائرات حربية وقاذفة سوخوي متعطلة لتشارك في العمليات العسكرية للجيش.
وقال مصدر عسكري ليبي من القاعدة شرقي ليبيا لـ"العين الإخبارية" إن "الطائرات كانت معطلة منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي وبعضها متوقف عن الخدمة منذ 22 عاما، وتم إصلاح تلك الطائرات بكوادر الليبيين".
ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية "طوفان الكرامة" منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان (مصنفة إرهابية).
ولفت المصدر إلى أن قاعدة الأبرق هي أول قاعدة جوية حاربت الإرهاب في ليبيا منذ انطلاق عملية الكرامة عام 2014.
وأشار إلى أن الجيش الليبي كان قد سيطر على القاعدة عام 2012 بعد أن تمكن من طرد مليشيات جماعة الإخوان الإرهابية منها.
واعتبر المصدر أن القاعدة، القريبة من منطقة الجبل الأخضر، لم تلقَ أي حاضنة شعبية للإخوان والإرهابيين؛ ما سهل سيطرة قوات الجيش عليها؛ ليستخدمها فيما بعد في قصف الإرهابيين خلال عمليات الجيش في بنغازي (من 2014 إلى 2017) ودرنة (من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران 2018).
ولفت المصدر إلى أن القاعدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية تعرضت لقصف نحو 80 "صاروخ جراد" خلال سنتين فقط وأكثر من عملية انتحارية، لافتا إلى أنه يتم تسمية هذه القاعدة بـ"رأس الأفعى" لدورها المحوري في محاربة الإرهاب.
يشار إلى أنه تم إنشاء مطار الأبرق عام 1967، لكنه توقف بعد الانقلاب العسكري في 1969، ليعود للعمل عام 1986 كمطار عسكري ومدني (مشترك).
كما تم تحويل المطار لخدمة الرحلات الداخلية عام 1996.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 22 عاما.. الجيش الليبي يعيد طائرات حربية للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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