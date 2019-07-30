السيسي ينفجر ضاحكاً بعد عرض «كوميكس رفع أسعار البنزين» .. وهذا هو تعليقه

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

سادت حالة من الضحك المتواصل، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية في المؤتمر الوطني السابع للشباب، بعد عرض مجموعة من الكوميكس المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرضت الجلسة مجموعة من الكوميكس الخاصة برفع أسعار البنزين، ما أثار ضحك الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب الكوميديا المتواجدة بها.

وفي أحد الكوميكس تم وضع لقطة للفنان الراحل علاء ولي الدين من فيلمه الناظر: «هو كله رفع رفع مفيش خفض»، ثم كوميكس آخر للفنان الراحل مصطفى متولي في فيلم شمس الزناتي: «أنا خايف أدوس ع البنزين يا عم الشيخ عتمان».

وفي كوميكس ثالث: «الله يرحمك يا طبقة متوسطة».

وأثار عرض هذه "الكوميكس" ضحك الرئيس السيسي خلال الجلسة.

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وقال الرئيس: "ما يتعلق بردود الفعل ومواقع التواصل الاجتماعي.. كانت إضافة تحطوا الكلام ده ونضحك كلنا عليه، والسؤال: يا ترى كانت الحكومة إيدها مرتعشة ولا لأ لما خدت القرار ده؟ أي حكومة حينما تتعامل مع قضايا شديدة الأهمية تضع في اعتبارها رد فعل الشعب، مش كلام علمي ولا مهني أعمل إجراءات قاسية الناس هتجابها، وأقول إن ده مش محل اعتبار، لأ طبعًا".

وأضاف السيسي: "لما بنقول إن البطل الحقيقي، اللي بيسخر من الحالة والظروف، هوا ده اللي استحمل بردوا، هوا كاتب كده وساكت ومستحمل، إحيانًا يكون تقدير رد الفعل أحد أهم أسباب عدم الإصلاح وعدم التحرك، ممكن ده يخسرك حتى النتائج اللي عايز توصلها، دي كتل لما تتحرك تعمل مشكلة كبيرة".

وتابع : "كان فيه نقاش كبير قبل كل مرحلة، دايمًا الأجهزة الأمنية في صف الرأي العام، دايمًا متحسبة لرد فعل الناس، لازم يكون في إجراءات تخفف من آثار وتبعات هذه الإجراءات على الناس".

وأوضح الرئيس السيسي أن إجراءات رفع الدعم عن الوقود دائمًا ما تحاط بدرجات متقدمة من السرية، مضيفًا: "لكن أقدر أقول إن الدولة بتدرس موضوعات كتيرة وكل ما تزيد قدرتها على التنبؤ بالأحداث، كل ما يكون مفيش تأثير كبير لهذه الأزمات".