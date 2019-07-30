ماكرون: العقوبات الأميركية على إيران أحادية وفرنسا ترفضها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "العقوبات الأميركية على إيران أحادية وبلاده ترفضها".
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسن روحاني، أوضح ماكرون أن "باريس ستبذل جهودها لتأمين مصالح طهران في الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات الاقتصادية معها"، مشيراً الى أنه "يسعى لإيجاد خط ائتمان بين أوروبا وإيران رغم العقوبات الأميركية".
وأكد "ضرورة التعجيل في اختيار الحل المناسب من أجل تعزيز التعاون وإزالة التوتر في المنطقة والتوصل إلى نتائج إيجابية".
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