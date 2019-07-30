ماكرون: العقوبات الأميركية على إيران أحادية وفرنسا ترفضها

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن "​العقوبات الأميركية​ على ​إيران​ أحادية وبلاده ترفضها".

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني ​حسن روحاني​، أوضح ماكرون أن "​باريس​ ستبذل جهودها لتأمين مصالح طهران في ​الاتفاق النووي​ وتطبيع العلاقات الاقتصادية معها"، مشيراً الى أنه "يسعى لإيجاد خط ائتمان بين ​أوروبا​ وإيران رغم العقوبات الأميركية".

وأكد "ضرورة التعجيل في اختيار الحل المناسب من أجل تعزيز التعاون وإزالة التوتر في المنطقة والتوصل إلى نتائج إيجابية".