رئيس المجلس العسكري في السودان: ليس لدي رغبة في ممارسة العمل السياسي

أكد رئيس ​المجلس العسكري​ في ​السودان​ ​عبد الفتاح البرهان​ أن "لا جديد في وضعية قواتنا في ​اليمن​ ووجودنا هناك بناء على اتفاق"، مشيرا الى ان "المظاهرات في الأبيض خرجت عن هدفها وهاجمت أسواقا وبنوكا".

ولفت البرهان الى ان "المجلس العسكري لم يشارك في عملية فض ​اعتصام​ القيادة ولم يكن على علم بها والصورة لم تتضح بعد بشأن من أطلق النار على المتظاهرين في الأبيض"، مؤكدا انه "ليس لدي رغبة في ممارسة العمل السياسي وقد أعود للقوات المسلحة مرة ثانية إذا اقتضت الأمور".