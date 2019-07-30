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سفير النمسا في إيران أكد التزام بلاده بالحفاظ على الإتفاق النووي

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أكّد سفير ​النمسا​ لدى ​طهران​ اشتفان شولتز، أنّ "بلاده بوصفها واحدة من أعضاء ​الإتحاد الأوروبي​، الّتي كانت تستضيف على الدوام المحادثات المتعلّقة ب​الاتفاق النووي​، ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق النووي الّذي يعدّ أهمّ اتفاقيّة دوليّة لمنع الإنتشار النووي بالعالم".

ولفت خلال اجتماعه مع محافظ كلستان وعدد من المدراء والمسؤولين في المحافظة، إلى أنّ "من حقّ أبناء الشعب الإيراني كافّة أن يتمتّعوا بالمصالح المترتّبة على الاتفاق النووي"، منوّهًا إلى أنّ "حضوري في محافظة كلستان يعدّ مجرّد خطوة صغيرة، ولكنّها في الوقت نفسه استراتيجيّة للنمسا في سياق تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين".

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