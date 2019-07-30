المسماري: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية في البلاد

شدّد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على أنّ "الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية في ليبيا".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "المكالمات الهاتفية الّتي رصدها الجيش بين عناصر في تنظيم "القاعدة" الإرهابي وقطر وتركيا، تثبت للعالم توّرط قطر وتركيا في زعزعة الاستقرار داخل البلاد"، لافتًا إلى أنّ "المكالمات الهاتفية الّتي رصدها الجيش لليبي تثبت للعالم ما قلناه في السنوات الماضية أنّ أنصار الشريعة وكتائب أبو سليم وبقايا تنظيم "القاعدة" وتنظيم الإخوان الإرهابي، ما هي إلّا أقنعة لتدخّل أجنبي في ليبيا تمثّله قطر وتركيا ودول أخرى".
وذكر المسماري أنّه "من الواضح جدًّا على ما يبدوا أنّ ضربات قوتنا المسلحة للقاعدة الجوية في مصراته وتدمير قاعدة الطائرات التركية المسيرة، أزعجتهم كثيرًا وأثّرت فيهم تأثيرًا سلبًا".
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