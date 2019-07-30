أعلن متحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ لقناة "سكاي نيوز عربية"، أنّه "تمّت دعوة أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري". ولفت إلى "أنّنا سنترك الأمر لحلفائنا وشركائنا للإعلان علنًا عن مشاركتهم في مبادرة حماية الأمن البحري"، مركّزًا على أنّ "نظرًا لاستمرار المناقشات، سيكون من السابق لأوانه ومن غير المناسب التكهّن أو التعليق على حالة كلّ دولة على حدة وطبيعة أيّ دعم محتمل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: دعوة أكثر من 60 دولة للمشاركة بحماية الأمن البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.