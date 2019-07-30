مجلس الأمن القومي التركي: أنقرة تعتزم الاستمرار بمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية

أكّد مجلس الأمن القومي التركي، "عزم تركيا على الاستمرار في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بالقوّة والحزم نفسيهما داخل وخارج الحدود التركية"، لافتًا إلى أنّ "عملية المخلب شمالي العراق مستمرّة حتّى تطهير المنطقة من الإرهاب".
وركّز في بيان أصدره فور انتهاء اجتماعه المطوّل، على أنّ "القوات المسلحة التركية ستُطهّر منطقة الحدود مع سوريا من جميع التنظيمات الإرهابية في إطار تأمين الحدود سعيًا لبناء ممر السلام"، معربًا عن تطلّع أنقرة إلى "التزام حلفائها في "الناتو" بتعهداتهم ومسؤوليّاتهم بشكل يتناسب مع معاهدة الحلف والاتفاقات الثنائيّة".
وشدّد المجلس على "تصميم تركيا على حماية حقوقها ومصالحها وجمهورية شمال قبرص التركية النابعة من أحكام ومواد القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط".
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