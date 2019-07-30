مجلس الأمن القومي التركي: أنقرة تعتزم الاستمرار بمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية

أكّد ​مجلس الأمن القومي التركي​، "عزم ​تركيا​ على الاستمرار في مكافحة جميع التنظيمات ​الإرهاب​ية بالقوّة والحزم نفسيهما داخل وخارج الحدود التركية"، لافتًا إلى أنّ "عملية المخلب شمالي ​العراق​ مستمرّة حتّى تطهير المنطقة من الإرهاب".

وركّز في بيان أصدره فور انتهاء اجتماعه المطوّل، على أنّ "​القوات المسلحة التركية​ ستُطهّر منطقة الحدود مع ​سوريا​ من جميع التنظيمات الإرهابية في إطار تأمين الحدود سعيًا لبناء ممر السلام"، معربًا عن تطلّع ​أنقرة​ إلى "التزام حلفائها في "​الناتو​" بتعهداتهم ومسؤوليّاتهم بشكل يتناسب مع معاهدة الحلف والاتفاقات الثنائيّة".

وشدّد المجلس على "تصميم تركيا على حماية حقوقها ومصالحها وجمهورية شمال ​قبرص التركية​ النابعة من أحكام ومواد القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط".