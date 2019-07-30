الإعدام لرئيس بلدية طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي، أنّه "حُكم على رئيس بلدية ​طهران​ السابق محمد علي نجفي ب​الإعدام​، بعد أن دين بقتل زوجته".

وأوضح أنّ "نجفي (67 عامًا) دين بقتل زوجته الثانية ميترا اوستاد الّتي تصغره بأكثر من ثلاثين عامًا، بالرصاص في منزلهما في العاصمة في 28 أيار الماضي"، لافتًا إلى أنّ "المحكمة خلصت إلى أنّ جريمة القتل كانت عن سابق تصوّر وتصميم وطلبت له الإعدام".

وعُثر على جثة الضحية في مغطس حمام المنزل، بعد أن سلّم نجفي نفسه للشرطة في اليوم نفسه واعترف بقتلها.