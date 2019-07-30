رئيس أركان الجيش الجزائري أعلن رفض الشروط المسبقة للحوار شكلا ومضمونا

أكّد رئيس أركان ​الجيش الجزائري​ الفريق ​أحمد قايد صالح​، في خطاب بمناسبة تكريم ​طلاب المدارس​ العسكرية، أنّ "الانتخابات هي النقطة الأساسيّة الّتي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنىّ أن يكلّل بالتوفيق والنجاح، بعيدًا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة الّتي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلًا ومضمونًا".

ومنذ استقالة الرئيس ​عبد العزيز بوتفليقة​ في 2 نيسان الماضي نتيجة حركة احتجاجيّة غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان أحمد قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت ​الرئاسة الجزائرية​ تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" من ست شخصيّات، توّسعت الإثنين إلى عضو سابع، من أجل التشاور "مع فعاليات ​المجتمع المدني​، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك" من أجل تنظيم الانتخابات.