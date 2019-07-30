ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء ماليزيا بحثا بتعزيز التعاون والقضايا التي تهم البلدين

بحث ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ ورئيس وزراء ​ماليزيا​ ​مهاتير محمد​، بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

واستعرضا خلال اللقاء بينهما في مقر رئاسة الوزراء الماليزية، أوجه التعاون بين البلدين والفرص لتطويره في ضوء الرؤى المشتركة لمستقبل علاقاتهما وحرصهما على الارتقاء بجوانب التعاون إلى آفاق أرحب، بما يؤسّس لمرحلة جديدة من العمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصاديّة والثقافيّة والتعليميّة، بجانب الاستفادة من البيئة والمقومات الاستثماريّة المتنوّعة لتحقيق تطلّعات البلدين في مواصلة التقدم والتنمية والازدهار. كما تبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في هذا الإطار، أكّد بن زايد أنّ "​الإمارات​ حريصة على دعم مجالات التعاون مع ماليزيا وتنويع مقوماته، في ظلّ ما يجمعهما من علاقات متينة وقيم ورؤى طموحة مشتركة وتطلّعات إلى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار"، مركّزًا على أنّ "العلاقات الثنائيّة تشهد نموًّا مستمرًّا في ضوء الأسس الراسخة الّتي تنطلق منها، والّتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".