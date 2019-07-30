بلدية جبيل: قرار ايقاف حفل مشروع ليلى خطوة جيّدة

اشارت ​بلدية جبيل​ في بيان لها الى انه "حفاظاً على الاستقرار ومنعاً لحصول أية ملابسات، واحتراما للمقدسات في المدينة التي تميّزت دائما بطابعها السلمي والتعايش بين ​الطوائف​ كافة، وبعد التطورات الأخيرة التي شهدتها جبيل في خصوص الحفل الذي كانت ستقيمه فرقة "مشروع ليلى" ضمن ​مهرجانات بيبلوس الدولية​ في ٩ آب الجاري، ونتيجة للقاءات والتشاورات التي حصلت بين لجنة المهرجانات والمراجع المعنيّة بالتنسيق التام مع ​البلدية​، نعتبر ان القرار الذي اتخذته لجنة المهرجانات في ايقاف الحفل المذكور هو قرار صائب وخطوة جيّدة لما فيها المصلحة العامة ومصلحة جبيل وابنائها، واحتراماً للرموز والشعائر الدينيّة".

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