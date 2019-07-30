الحسن كلفت قمر الدين دفع رواتب الموظفين والاجراء في بلدية طرابلس

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ كتابا عبر مدير الإدارة المشتركة بالتكليف العميد ​الياس الخوري​ موجها إلى ​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، ود فيه انه "بناء على تعليمات وزيرة الداخلية الموجودة خارج البلاد حاليا، ولتجنب التأخير في دفع رواتب وأجور وبدلات وتعويضات العاملين في ​بلدية طرابلس​ بسبب عدم انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس لعدم اكتمال النصاب القانوني لعملية الانتخاب، وبناء على رأي هيئة الاستشارات في ​وزارة العدل​ رقم 2001/388 تاريخ 2001/6/19، يطلب من رئيس ​البلدية​ السابق المهندس ​أحمد قمر الدين​، الاستمرار في دفع رواتب الموظفين والاجراء في البلدية، وبناء عليه وجه المحافظ نهرا الكتاب إلى بلدية طرابلس للاطلاع والطلب من قمر الدين العمل بمضمون، كما ارسل نسخة إلى إدارة ​مصرف لبنان​، للغاية نفسها".

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