إخماد حريق أتى على عشرات الدونمات من المساحات الحرجية في بطمة بمساعدة طوافة عسكرية

أخمد ​الجيش اللبناني​ و​الدفاع المدني​ وأجهزة بلدية بطمة في الشوف وأبناء البلدة، حريقًا استمرّ نحو 24 ساعة وأتى على عشرات الدونمات من المساحات و​المشاعات​ الحرجيّة العامّة والخاصّة في البلدة.

وقد استقدم الجيش لهذه الغاية، طوافة عسكرية إلى جانب سيارات إطفاء الدفاع المدني، والمعدّات اليدويّة للأهالي.