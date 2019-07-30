أخمد الجيش اللبناني والدفاع المدني وأجهزة بلدية بطمة في الشوف وأبناء البلدة، حريقًا استمرّ نحو 24 ساعة وأتى على عشرات الدونمات من المساحات والمشاعات الحرجيّة العامّة والخاصّة في البلدة.
وقد استقدم الجيش لهذه الغاية، طوافة عسكرية إلى جانب سيارات إطفاء الدفاع المدني، والمعدّات اليدويّة للأهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق أتى على عشرات الدونمات من المساحات الحرجية في بطمة بمساعدة طوافة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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