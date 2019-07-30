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إخماد حريق أتى على عشرات الدونمات من المساحات الحرجية في بطمة بمساعدة طوافة عسكرية

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أخمد ​الجيش اللبناني​ و​الدفاع المدني​ وأجهزة بلدية بطمة في الشوف وأبناء البلدة، حريقًا استمرّ نحو 24 ساعة وأتى على عشرات الدونمات من المساحات و​المشاعات​ الحرجيّة العامّة والخاصّة في البلدة.

وقد استقدم الجيش لهذه الغاية، طوافة عسكرية إلى جانب سيارات إطفاء الدفاع المدني، والمعدّات اليدويّة للأهالي.

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