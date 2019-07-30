شماس: القطاع الخاص بحاجة الى نجدة والى من يقف بجانبه

أكد رئيس "​جمعية تجار بيروت​" ​نقولا شماس​ أن "​القطاع الخاص​ بحاجة الى نجدة والى من يقف الى جانبه"، مشيراً الى أن "​المصارف​ هي العمود الفقري للاقتصاد ال​لبنان​ي خاصة في بلد كلبنان، فهيد تلعب دور الوسيط المالي وتقوم بـ 99 بالمئة من الوساطات المالية، بينما في ​أميركا​ المصارف تقوم بوساطات مالية بنسبة 40 بالمئة فقط".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شماس أن "الضرب بالمصارف هو كالضرب بالشجرة التي يقف عليها كل اللبنانيين، ففي لبنان المصارف هي التي تسند ​الدولة اللبنانية​".

ولفت الى أنه "منذ العام 93 حتى اليوم من يمول الدولة و​القطاع العام​ هي المصارف"، مشيراً الى أن "​القطاع المصرفي​ له دور كبيرا في حماية القطاع الخاص وحماية النمو الاقتصادي واذا انضرب القطاع المصرفي انضرب الاقتصاد".

وشدد شماس على أن "القطاع الخاص هو ضمانة لبنان والقطاع العام أساسي لتسيير شؤون المواطن، لكن الرافد الحقيقي للنمو الاقتصادي يأتي من القطاع الخاص والسبب انه بالعقود المنصرمة كل النماذج الاخرى فشلت".