أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أن "التكتل لم يجتمع بعد لأخذ موقف من المبادرة"، مشيرًا إلى أن "المادة 95 من الموازنة لا تحتاج الى تفسير بل الى تطبيق".
واعتبر عقيص، في تصرح تلفزيوني، أن "موقف الوزير السابق ملحم رياشي وجداني"، موضحًا "أننا مع المحافظة على التوازنات داخل الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: المادة 95 من الموازنة لا تحتاج الى تفسير بل الى تطبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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