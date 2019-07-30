عقيص: المادة 95 من الموازنة لا تحتاج الى تفسير بل الى تطبيق

أكّد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ أن "التكتل لم يجتمع بعد لأخذ موقف من المبادرة"، مشيرًا إلى أن "المادة 95 من ​الموازنة​ لا تحتاج الى تفسير بل الى تطبيق".

واعتبر عقيص، في تصرح تلفزيوني، أن "موقف الوزير السابق ​ملحم رياشي​ وجداني"، موضحًا "أننا مع المحافظة على التوازنات داخل ​الدولة​".