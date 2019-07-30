سعد: لاسقاط قرار وزير العمل واقرار حقوق الشعب الفلسطيني

دعا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في كلمة له خلال التظاهرة الشعبية في صيدا التي نظمها اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني الى "اسقاط الاجراءات الجائرة التي اصدرها وزير العمل كميل ابو سليمان واقرار الحقوق السياسية والاجتماعية والانسانية والمدنية للشعب الفلسطيني في لبنان".
وتوجه سعد الى الحكومة اللبنانية، معتبرا ان "الشعب الفلسطيني لا يريد منكم لا الجنسية ولا الامتيازات، انما يريد كرامته الانسانية، وهذا حق له. كما لا نرضى نحن الوطنيون اللبنانيون بديلا عن كرامة الانسان وحق الشعب الفلسطيني".
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