سعد: لاسقاط قرار وزير العمل واقرار حقوق الشعب الفلسطيني

دعا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في كلمة له خلال التظاهرة الشعبية في صيدا التي نظمها اللقاء السياسي ال​لبنان​ي الفلسطيني الى "اسقاط الاجراءات الجائرة التي اصدرها وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ واقرار الحقوق السياسية والاجتماعية و​الانسان​ية والمدنية للشعب الفلسطيني في لبنان".

وتوجه سعد الى ​الحكومة اللبنانية​، معتبرا ان "​الشعب الفلسطيني​ لا يريد منكم لا الجنسية ولا الامتيازات، انما يريد كرامته الانسانية، وهذا حق له. كما لا نرضى نحن الوطنيون ​اللبنانيون​ بديلا عن كرامة الانسان وحق الشعب الفلسطيني".