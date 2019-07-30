MTV: الحريري يلتقي جنبلاط بعد قليل بإطار المشاورات لحل قضية حادثة قبرشمون

ذكرت قناة الـ"MTV"، أنّ "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ يصل بعد قليل إلى ​بيت الوسط​، للقاء رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في إطار المشاورات لحلّ الأزمة الناجمة عن حادثة ​قبرشمون​".

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