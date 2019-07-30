"البعث" أبرق لعون والأسد مهنئا بعيد الجيش: لإحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي

أكّدت القيادة القطرية لـ"​حزب البعث العربي الإشتراكي​" في ​لبنان​، في اجتماعها الدوري برئاسة الأمين القطري ​نعمان شلق​، "ضرورة عقد جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة أزمة البساتين كبند أوّل على جدول أعمالها، وإحالة جريمة ​قبرشمون​ ومحاولة اغتيال وزراء في الحكومة على ​المجلس العدلي​، كمدخل لحلّ الأزمة السياسيّة الناشئة في البلاد".

وناقشت القيادة، الوضع التنظيمي للفروع الحزبية في المناطق اللبنانية كافّة، بهدف "إعادة استنهاضها وتجديدها ضمن خطة تنظيميّة إصلاحيّة ورؤية استراتيجيّة لدور التنظيم الحزبي في المرحلة المقبلة على الساحة اللبنانية، تمهيدًا لمشاركة الحزب في الاستحقاقات السياسيّة المقبلة كافّة".

كما أبرقت القيادة إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، والرئيس السوري الدكتور ​بشار الأسد​، مهنئةً بمناسبة عيد الجيش في الدولتين. كما أبرقت لوزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ وقائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزيف عون​ في هذه المناسبة.