النشرة: بلدية بيروت تتجه لفسخ العقد مع الشركة المولجة تحصيل بدل وقوف السيارات

علمت ​النشرة​ من مصادر مطلعة ان مجلس ​بلدية بيروت​ يتجه لفسخ العقد مع الشركة المولجة تحصيل بدل وقوف السيارات على جانب الطرقات(park meter) وذلك من خلال البند الوارد على الجلسة المقبلة والذي يطلب تحضير دفتر شروط جديد.

يذكر أن الملف المذكور كان لسنوات طويلة في عهدة مصلحة إدارة السير وليس بلدية بيروت.

واضافت المصادر ان على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي المقبلة، بند إعادة تأهيل الانفاق وصيانتها، وقد علِمت النشرة ان البعض يتجه لمعارضة هذا البند كون الرابح هذه المرة ليس شركة "الجهاد" كما جرت العادة.