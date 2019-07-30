الدفاع المدني: إخماد 3 حرائق مختلفة في النبطية والروضة والمخاضة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في بؤرة لتجميع كسر السيارات في ​النبطية​، وآخر شبّ في بؤرة لتجميع كسر الحديد في ​الروضة​ - ​البقاع​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وحقلٍ من القصب وإطارات غير صالحة في المخاضة/ ​المنية​ - ​الضنية​".