مقتل خمسة أشخاص بانفجار دراجة مفخّخة في جنوب غرب باكستان

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كويتا: قُتل خمسة أشخاص على الأقل وجُرح أكثر من 25 الثلاثاء في انفجار دراجة نارية مفخّخة في كويتا كبرى مدن بلوشستان، بحسب ما أعلن مسؤولان في الإقليم الواقع جنوب غرب باكستان.

وقال قائد شرطة الإقليم محسن حسن بات لوكالة فرانس برس إن "الهجوم استهدف شاحنة للشرطة كانت مركونة أمام مركز" لقوات الأمن.

وأعلن مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطيان وجرح 25 آخرين موضحا أن الحصيلة "قد ترتفع لأن عددا من الجرحى بحال حرجة".

وأوضح أن العبوة المزروعة في دراجة نارية قد تم تفجيرها عن بعد.

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وأكد المتحدث باسم حكومة بلوشستان لياقات شهواني الحصيلة التي أعلنها قائد الشرطة، وقال لفرانس برس إن التفجير وقع في ساعة الذروة في سوق مزدحمة.

وأكد أن "غالبية الجرحى هم من المارة". ولم تتبنَّ أي جهة التفجير.

ولبلوشستان حدود مع إيران وأفغانستان، وهي أكبر أقاليم باكستان وأفقرها، وغالبا ما تشهد أعمال عنف لانفصاليين محليين ولجماعات جهادية.

وأواسط نيسان/أبريل قُتل في بلوشستان 20 شخصاً على الأقل وأصيب 48 آخرون بجروح في تفجير انتحاري تبناه فرع من حركة طالبان الباكستانية وتنظيم الدولة الإسلامية.