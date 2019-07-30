شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواطنون أتراك يحرجون رئيس بلدية عن حزب أردوغان: نعيش فى الطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من المواقع التركية المعارضة مقطع فيديو يرصد فيه الإهمال وعدم الاهتمام بالخدمات فى البلديات، التى يسيطر عليها نظام أردوغان، ويظهر الفيديو شكاوى المواطنين الأتراك من سوء الخدمات وعدم توفيرها لديهم .

وقام عدد من المواطنين الأتراك بإحراج رئيس بلدية تابع لأردوغان، قائلين له: "نريد خدمات، لا توجد خدمات، ما الذى عاد على الفرد، لا توجد أى خدمات بالبلدية، نحن نعيش فى طين منذ أيام الانتخابات".