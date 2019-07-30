شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط "صحة البرلمان"..149 اجتماع ومناقشة 153 طلب إحاطة وإنجاز 3 قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال دور الانعقاد الرابع المنقضى، والذى امتد من أول شهر أكتوبر 2018 حتى 15 يوليو 2019، 149 اجتماعان استغرقت 193 ساعة، وذلك وفقا لبيان اللجنة الخاصة بحصاد أعمالها وإنجازاتها.

وأوضحت اللجنة ، أن عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأحيلت للجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مشروع واحد، وهو الخاص بقانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذى انتهت منه اللجنة وأقره المجلس نهائيا، وتغير اسمه ليصبح "هيئة الشراء الموحد والتموين والتكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية".

وأشارت اللجنة ، إلى أنها تلقت خلال دور الانعقاد الرابع، 8 مشروعات قوانين مقدمة من عشر أعضاء المجلس، انتهت اللجنة من مشروعين منها ووافقت عليهما ولم يعرضا على المجلس، وهما مشروع قانون الإشعاع غير المؤين من النائبة شيرين فراج، ومشروع قانون التمريض من النائب محمد الشورى، وناقشت اللجنة اتفاقية واحدة.

وعقدت اللجنة 18 جلسة استطلاع ومواجهة منها جلستى استماع حول خطة وزارة الصحة للارتقاء بملف الصحة النفسية، و8 جلسات لمناقشة قضية الإدمان وآثارها على المجتمع، و6 جلسات استماع بشأن قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء، ولم تنظم زيارات ميدانية خلال هذا الدور، ولكنها ناقشت تقريرها عن الزيارة الميدانية التى نظمتها لمحافظات المنوفية والبحيرة والإسكندرية خلال شهر يوليو 2018.

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ولفتت لجنة الشئون الصحية، إلى أنه أحيل إليها عدد 435 طلب إحاطة متعلقة بالأوضاع الصحية ومشكلات القطاع الصحى والمستشفيات والوحدات الصحية وغيرها، ناقشت اللجنة منها 153 طلب إحاطة، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التى انتهت منها اللجنة 137 طلب، منها 76 طلب إحاطة أعدت تقريرا بشأنها للعرض على المجلس، وبلغ عدد الطلبات التى ناقشتها اللجنة ولم تنته منها 16 طلبن أما الطلبات التى لم يتسنى للجنة مناقشتها فبلغ عددها 282 طلب.