محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
نظمت مديرية الصحة بأسوان، اليوم الثلاثاء، قافلتين طبيتين مجانيتين في قريتي المفالسة والبراسي التابعتين لمركز إدفو، بمحافظة أسوان.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .
وقال الدكتور طارق حسن إن القافلتين شملتا عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية.
وجرى توقيع الكشف الطبي على 1866 مواطنًا من أهالي القريتين، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية لـ432 مريضًا، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتثقيف صحي لأكثر من 600 سيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- الكشف على 1866 حالة خلال قافلتين طبيتين في قرى أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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