ترامب يشيد بتعيين نجل رئيس البرازيل سفيرا لدى واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ) أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار البرازيل تعيين إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو ، سفيرا لبلاده في واشنطن. وقال ترامب خارج البيت الابيض "أعتقد أن هذا تعيين رائع.يذكرني بوالده ، وأنا أحب والده." وعين ترامب أفراد عائلته في مناصب رئيسية في إدارته ، حيث يعمل صهره جاريد كوشنر وابنته إيفانكا مستشارين مهمين في البيت الأبيض. Advertisements وتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب قراره تعيين نجله في واحد من أهم المناصب للدبلوماسيين البرازيليين ، والذي ظل شاغرا منذ أبريل الماضي. ونفى الرئيس بولسونارو أن يكون اختياره يستند على كون إدواردو نجله. كان ترامب قد استضاف بولسونارو في البيت الأبيض هذا العام ، وأظهر الزعيمان خلال اللقاء علامات التحالف والترابط.

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