"أرجوحة الوحدة".. كيف واجه المهاجرون ترامب على حدود المكسيك؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ربما يكون مشهد الأطفال الذين يلهون على الأراجيح وردية اللون عاديًا، لكن الأمر مختلف على الحدود الأمريكية مع المكسيك، حيث يقبع آلاف المهاجرين في انتظار المرور نحو الولايات المتحدة.

الاختلاف يكمن في أن مركز الأرجوحة على الجدار المعدني الفاصل بين البلدين، وكل نصف على أحد جانبي الحدود، وهنا يجلس الأمريكيين وعلى الطرف الآخر المهاجرين.

جاءت الفكرة من أستاذ الهندسة بجامعة كاليفورنيا، رونالد ريل، وفرجينا سان فرانتيلو الأستاذ المساعدة بجامعة سان جوزيه.

في عام 2009 كان التصميم يهدف إلى مواجهة بناء الحدود والحواجز.

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وبعد عشر سنوات، تحول الرسم إلى حقيقة. فقد حوّل الرجل وفريق عمله التصميم إلى أرجوحة حقيقية نصفها بمدينة نيو ميكسيكو الأمريكية، ومدينة سويداد خواريز المكسيكية.

نيو مكسيكو شهدت بناء الأسوار المعدنية الحدودية بعد جمع ملايين الدولارات من حملة تتبنى فكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة المهاجرين.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية تجمع عدد كبير من الأشخاص لاستخدام أرجوحة "الوحدة".

وطالما هاجم الرئيس الأمريكي المهاجرن ووصف القادمين من أمريكا الوسطى والجنوبية عبر المكسيك بأنهم مجرمين وتجار مخدرات، وقررت إدارته عدم السماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة إلا بعد إجراءات تدقيقية ربما تستمر لأشهر، وتبقيهم في مراكز غير مؤهلة أو على الحدود لفترات طويلة.