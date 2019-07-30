صحيفة "الأهرام" المصريّة : إرتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 بالمائة في 2018

وكالات- سجّلت الاحصاءات الرسمية المصرية ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% مقارنة بـ27,8% في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019

وقالت الصحيفة المصرية إن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أعلن "نتائج بحث الدخل والانفاق لعام 2018 والتي تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصري من جميع الأبعاد" الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت "وصلت نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32,5% في بحث 2017/18 مقابل 27,8% في بحث 2015 بزيادة قدرها 4,7%".

وحدد البحث قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند 8,827 جنيها .

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ونقلت الصحيفة عن خيري بركات رئيس الجهاز الحكومي أن "بحث 2017/18 تنبع أهميته من كون نتائجه تتضمن موضوعات ترتبط بظاهرة الفقر التي تؤثر سلبا على الواقع الذي يعيشه الأفراد وعلى تحقيق أهداف التنمية".

كما تضمنت الاحصاءات المعلنة ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية إلى حوالي 59 ألف جنيه .

وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة تحاول التعافي منها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك عام 2011.