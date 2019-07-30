دبلوماسي روسي: أمريكا تُهيئ الرأي العام لخروجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

قال أندريا بيلوسوف نائب مندوب روسيا الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة ، إن اتهامات الولايات المتحدة بانتهاك روسيا المزعوم لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من شأنها أن تكون محاولة لتهيئة الرأي العام الدولي لانسحاب واشنطن من هذه الوثيقة .

وأضاف بيلوسوف، في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن محاولات

الأمريكيين الرامية إلى تبرير رفضهم التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية تسبب الدهشة.. مؤكدًا أن واشنطن عمدت إلى

هذه الاستراتيجية سابقًا فيما يتعلق بمعاهدة الحد من استخدام القوى النووية متوسطة المدى .



وأوضح بيلوسوف " لقد بات واضحًا أن هناك محاولات تُبذل من خلال الإدعاء بانتهاك روسيا لمعاهدة حظر التجارب النووية لتهيئة الرأي العام الدولي لقرار واشنطن بالانسحاب من المعاهدة فيما بعد".. مؤكدًا أن هذه الخدعة لن تؤتي ثمارها، حسبما أوردت وكالة أنباء

"تاس" الروسية.كما أشار إلى أن موسكو كانت وما زالت ملتزمة بروح ونص معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، مُشددًا على مواصلة روسيا لجهودها كدولة مسؤولة مع الدول الأخرى المشاركة في المعاهدة في سبيل دخولها حيز التنفيذ .يُذكر أن رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الأمريكية، روبرت أشلي- جونيور، قد صرح، في وقت سابق، بأن موسكو لا تلتزم باتفاق حظر التجارب النووية وتطور ترسانتها النووية.ولم تصدق الولايات المتحدة، بعكس روسيا، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي في الوقت نفسه، تتهم موسكو بانتهاك مزعوم للمعاهدة.