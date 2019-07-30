منشقون لـ "الاتحاد": أموال "الإخوان" توزع بالوراثة بين القيادات

أحمد عاطف وعبدالله أبو ضيف (القاهرة)

كشف تسريب جديد للمذيعة بقنوات «الإخوان» عصماء البقشيشي، عن حالة الانشقاقات التي تعيشها الجماعة الإرهابية، حيث قالت إن الأمر تحول إلى «خراب ويعيش قيادات الجماعة في قصور زجاجية حيث لا يمكن الوصول إليهم». وكانت البقشيشي تعلق في تسريب صوتي على حديث القيادي الإخواني البارز أمير بسام، الذي كشف فيه اختلاس أموال استولى عليها الأمين العام للجماعة الإرهابي محمود حسين الهارب إلى تركيا.

وقال سامح عيد، الخبير في الجماعات المتطرفة والمنشق عن «الإخوان»، إن التسريبات الحالية من أعضاء الجماعة، تأتي لتفجير الوضع الداخلي في الخارج، وازدياد الأزمات عليهم في الوقت الذي يرون فيه رغد العيش للقيادات، وعلى رأسهم محمود حسين الأمين العام للجماعة والذي يديرها في الخارج في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الأمر في مصر لم يكن ظاهراً للجميع، على الرغم من امتلاك أغلب القيادات قصوراً في أفضل الأماكن.

وأضاف عيد لـ«الاتحاد» أن من بين المعلومات أن محمود حسين ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، هو الوحيد الذي يعرف أين تصرف أموال جماعة الإخوان، ويمنع على أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة معرفة أين تصرف هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى خروج وانشقاق أعضاء بارزين في الجماعة في وقت سابق مع اكتشاف وجود خلط في الأموال الخاصة والعامة للقيادات.

وأضافت عصماء البقشيشي في التسجيل المسرب والذي اطلعت «الاتحاد» عليه، أن قيادات الإخوان الحالية معروف عنها السرقة والنصب والاحتيال، وتبريرهم في ذلك أن الأمر تم منذ سنتين أصبح مضحكاً، خاصة أنه اعتراف رسمي بجريمتهم بالاستيلاء على أموال المحبوسين والشباب في جماعة الإخوان بغير حق لصالح حياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن قيادات الإخوان الحالية إذا رأت أحد المدافعين عنها يموت أو يعاني أضراراً صحية، فإنها لن تقوم حتى بدفع أموال المستشفى.

وأكد خالد الزعفراني، القيادي السابق في جماعة «الإخوان»، أن أحد أهم أسباب خروجه من جماعة الإخوان في وقت سابق، يرجع إلى عدم تعرفه على مصارف الأموال المملوكة للجماعة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن لا تقوم الجماعة بكشف حساباتها ومصادر تمويلها ومصارفها، الأمر الذي أجج الأزمة الحالية في الخارج للجماعة، بعد اكتشاف الأعضاء كل هذا الفساد المالي في ظل ظروف مالية صعبة للشباب الهاربين في تركيا. وأضاف الزعفراني لـ«الاتحاد» أن أموال الإخوان توزع بالوراثة بين قيادات الجماعة، في الوقت الذي يواجه الشباب والأعضاء العاديون داخل جماعة الإخوان في الخارج وآخرون مستمرون في السجن، محاكمتهم في قضايا داخل مصر، مؤكداً أن محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان الحالي، متعنت ولا يعرف التعامل مع الظروف والمستجدات ومستمر بالوضع القديم الذي لا يتماشى مع الظروف الحالية.