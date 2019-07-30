بورصة قطر في "المنطقة الحمراء"

الدوحة (وكالات)

انخفضت بورصة قطر في نهاية تعاملات أمس، وسط تراجع 4 قطاعات على رأسها العقارات، رغم المحفزات التي تبنتها قطر في الفترة الأخيرة والخاصة بمنح الأجانب تسهيلات لتملك العقارات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.13 بالمئة ليصل إلى النقطة 10589.29، خاسراً 13.63 نقطة عن مستويات الاثنين. وصعدت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 192.36 مليون ريال، مقابل 184.03 مليون ريال أمس الأول، كما زادت أحجام التداول عند 82.89 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 73.56 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبختام التعاملات تراجعت قطاعات العقارات، والنقل، والبضائع، والصناعة، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والتأمين. وهبط العقارات 0.81 بالمئة، متأثراً بانخفاض 3 أسهم تقدمها مزايا بنسبة 1.48 بالمئة. وتراجع الصناعة 0.16 بالمئة، لهبوط 7 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها «قامكو» بنسبة 3.75 بالمئة إلى سعر 0.873 ريال هو الأدنى منذ الإدراج في ديسمبر 2018. وفي المقابل ارتفع الاتصالات 1.27 بالمئة، بدعم أساسي لنمو سهم «أوريدو» وحيداً بنسبة 1.95 بالمئة. وتصدر سهم الأول القائمة الحمراء بـ6.98 بالمئة إلى سعر 0.360 ريال وهو الأدنى على الإطلاق، فيما جاء زاد القابضة على رأس الارتفاعات بـ4.17 بالمئة. وبدأت الشركات المدرجة في بورصة قطر الإفصاح عن نتائجها للنصف الأول 2019، مبينة أن تراجعات طرأت على عدد من الأرقام الرئيسة مثل الأرباح والإيرادات ورأس المال، في ظل السياسات الفاشلة للنظام والتي تسببت في عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار بالدويلة الصغيرة، ما عرض المستثمرين لخسائر فادحة، أسفرت عن هروب رؤوس الأموال. وتراجع عدد من القطاعات الاقتصادية في السوق، متأثراً بضعف البيئة الاستثمارية، حيث انخفضت الثقة في مؤشرات الاقتصاد المحلي.