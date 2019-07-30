قتلى وجرحى في انفجار بمدينة كويتا الباكستانية

قالت الشرطة إن خمسة أشخاص بينهم شرطيان قتلوا وأصيب 27 آخرون في انفجار قرب مركز للشرطة في مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع من تفجير مماثل قتل شخصين.
وقال عبد الرزاق تشيما قائد شرطة المدينة إن دراجة نارية ملغومة انفجرت مستهدفة عربة فان للشرطة متوقفة خارج المركز في قلب المنطقة التجارية المزدحمة في كويتا.
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وأضاف "قُتل خمسة أشخاص بينهم اثنان من الشرطة" وأصيب 27 آخرون بينهم امرأتان وطفل. وفي تفجير مماثل يوم الثلاثاء الماضي لقي شخصان حتفهما وأصيب 16 آخرون عندما انفجرت دراجة نارية ملغومة خارج متجر في كويتا.
وأدى العنف في إقليم بلوخستان، المتاخم لأفغانستان وإيران، إلى تفاقم القلق بشأن أمن الاستثمارات لاسيما في مشروع للطاقة من المزمع أن يمتد من غرب الصين إلى ميناء جوادر في جنوب باكستان.
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