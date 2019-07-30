إسرائيل ستسمح للفلسطينيين بالبناء في المناطق "ج" بالضفة

أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال ينظر في السماح للفلسطينيين بالبناء في جزء من الضفة الغربية المحتلة يخضع لسيطرته الكاملة، لكن مع استمراره في التوسع الاستيطاني.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الخطة قيد النظر من قبل الوزراء وأنه في حال تطبيقها ستسمح ببناء 700 منزل فلسطيني في الضفة الغربية، مقابل بناء 6000 منزل في المستوطنات.

وتتعلق الموافقة على البناء في جزء من الضفة الغربية المحتلة معروف بالمنطقة "ج"، التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية وحيث توجد المستوطنات.

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وتشكل المناطق "ج" أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهي أراضي تمثل من الناحية النظرية جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية على أساس حل الدولتين.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تقاطع الإدارة الأميركية، منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017 وإغلاقه بعثة منظمة التحرير في واشنطن "السفارة الفلسطينية فعلياً".