كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صادرات نفط إيران تهبط بفعل العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو 100 ألف برميل يومياً في يوليو، نظراً للعقوبات وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب مصدر في قطاع النفط وبيانات الناقلات، لتتعمق خسائر الإمدادات العالمية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر بعدما انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وبهدف خفض مبيعات إيران النفطية إلى الصفر، أنهت واشنطن في مايو إعفاءات من العقوبات كانت تمنحها لمستوردين للخام الإيراني.

وقال المصدر، الذي يرصد التدفقات، إن إيران صدرت نحو 100 ألف برميل يومياً من الخام في يوليو، بينما أظهرت بيانات من رفينيتيف ايكون أن شحنات النفط الإيراني بلغت 120 ألف برميل يومياً، إذا جرى حساب المكثفات، وهي نوع من الخام الخفيف.

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وقالت سارة فاخشوري المحللة لدى إس.في.بي إنرجي انترناشونال، وهي شركة استشارات مقرها واشنطن ودبي، إن صادرات إيران النفطية انخفضت على الأرجح هذا الشهر.

وأضافت أن إيران ربما تصدر حالياً على أقصى تقدير ما بين 225 و350 ألف برميل يومياً، انخفاضاً من 400 ألف برميل يومياً قدرتها لشحنات إيران في يونيو.

وعمق هبوط الصادرات من إيران، عضو أوبك، تأثير اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بقيادة المنظمة. لكن أسعار النفط هبطت إلى 64 دولاراً للبرميل من ذروتها في 2019 عند 75 دولاراً للبرميل، تحت ضغط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي والطلب.

وربما يضغط أيضاً التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة، التي قالت في 18 يوليو إنها دمرت طائرة مسيرة إيرانية، على المبيعات، حسبما قال محللون. وتفجرت أيضاً توترات بين إيران وبريطانيا هذا الشهر بخصوص احتجاز ناقلات نفط.