كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترفض المشاركة في المحادثات الدولية بشأن فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنّ موسكو لن تشارك في المحادثات الدولية بشأن الأزمة السياسية في فنزويلا المقرر عقدها في بيرو الشهر المقبل.

وقالت موسكو إنها رفضت المشاركة لعدم دعوة ممثلي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إلى جانب بواعث قلق أخرى.

ووجهت بيرو الدعوة للصين، وروسيا، وكوبا والولايات المتحدة، وعشرات الدول الأخرى هذا الشهر لبحث الوضع في فنزويلا في السادس من أغسطس.