كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض فائض الصادرات الألمانية من الكهرباء للمرة الأولى منذ عام 2014 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه (BDEW) اليوم الثلاثاء أنها تستورد الكهرباء لأول مرة منذ خمس سنوات أكثر من صادراتها خلال شهر واحد.

ووفقًا للرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه في النصف الأول من عام 2019، انخفض فائض صادرات ألمانيا من الكهرباء بمقدار 2.8 مليار كيلووات ساعة إلى حوالي 21 مليار كيلووات ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أشار إلى أن هذا "يعزى أساسًا إلى تطورات الأسعار".

وقالت الرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه أن سعر غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) في خطة تجارة الانبعاثات الأوروبية (EU ETS) قد ارتفع بشكل كبير في النصف الأول من العام ووصل في بعض الأحيان إلى حوالي 27 يورو (30 دولارًا أمريكيًا).

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وجعل هذا توليد الكهرباء أكثر تكلفة، خاصة من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، بينما في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الجملة للغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

كما أعلن الاتحاد أن هذا كان "له تأثير ضعيف على شراء الغاز على المدى القصير من أجل الصناعة ومحطات الطاقة".

ووفقًا لمجموعة العمل المعنية بأرصدة الطاقة ومقرها برلين، انخفض استهلاك الطاقة الأولية في ألمانيا بنسبة 1.7 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت الحسابات الأولية من مجموعة العمل أن الانخفاض في استهلاك الفحم تراوح في الأرقام المكونة من رقمين، في حين زاد استهلاك الطاقة المتجددة في ألمانيا بنسبة 4 في المئة في النصف الأول من العام.

