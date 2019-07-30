البرازيلي نايمار.. طريق زياش للانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي

أصبح مستقبل النجم البرازيلي نايمار جونيور، مع فريقه الفرنسي، باريس سان جرمان، يثير الكثير من الشكوك والتكهنات، والجدل أيضا، داخل أروبا، وذلك بعد أن أبدى الفريق الفرنسي استعداده لتسريحه، ولا يخفي برشلونة الإسباني نيته في استعادته.
صحيفة ” lequotidiendufoot” الفرنسية، أكدت في مقال لها، بأن فريق “عاصمة الأنوار” يستعد لتسريح نايمار مقابل مبلغ سمين، من أجل ضم مجموعة من النجوم.
الصحيفة نفسها، شددت على أن نادي ناصر الخليفي، لا يريد مقايضة اللاعب بنجوم آخرين من برشلونة، وإنما يسعى وراء “شيك” به رقم ضخم، يمكنه هو أيضا من جلب مجموعة من اللاعبين.
الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق، والبرازيلي ليوناردو، المدير التقني للنادي، اتفقا على مجموعة من الأسماء البديلة، على غرار باولو ديبالا ( يوفنتوس)، بول بوغبا (مانشيتر سونايتد)، ميلونكوفيتش سافيتش (لاتسو)، ساديو ماني ( ليفيبول).
كما تم تفعيل خيار المغربي حكيم زياش، نجم أجاكس أمستردام الهولندي، والذي يلقى هو الآخر إجماعا من ليوناردو وتوخيل.
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