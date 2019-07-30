هام للبيضاويين.. الخط الثاني لـ”ترامواي” يستأنف سيره العادي انطلاقا من هذا التاريخ

كشفت شركة كازا ترامواي للنقل بمدينة الدار البيضاء أن خدمات الخط الثاني المتوجه نحو محطة نهاية السير بعين الذياب ستعود إللى حركتها العادية انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل.

وبعد توقف بسبب الأشغال انطلق منذ يوم 20 يولويز الجاري، سيتمكن مستعملوا الطرام من الإستفادة من خدمات الخط الثاني الرابط بين درب غلف وعين الدياب انطلاقا من يوم الإثنين 5 غشت وفق ما أعلنته الشركة المسيرة.

وكانت الشركة قد أعلنت بداية الشهر الجاري توقيف 9 محطات بالخط المذكور بسبب أشغال تهيأة الممر تحت الأرضي، عند مفترق الطرق غاندي، وذلك في الخط الثاني للطراموايT2؛ بينما لم تؤثر هذه الأشغال على تشغيل الخط الأول T1 وبقية الخط الثانيT2، من محطة المواصلة “أنوال” إلى محطة”سيدي البرنوصي”.

ومن أجل إعلام جميع مستعملي الطرامواي بإغلاق هذه المحطات التسعة، أطلقت شركة الدار البيضاء للنقل، حملة تواصلية متعددة الوسائط، موجهة للمسافرين ابتداء من 1 يوليوز 2019، من بينها حملات إعلامية على الإذاعات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن ملصقات داخل المحطات.